Stiri pe aceeasi tema

- Aproximativ 45% dintre romanii care si-au rezervat pana acum un sejur prefera Romania, iar dintre acestia, trei sferturi (75%) se indreapta catre litoralul romanesc, in timp ce statiunile montane se numara si ele printre preferintele a 15% dintre turistii romani, potrivit unui sondaj realizat de…

- Ce destinații de vacanța aleg romanii pentru 2021. Litoralul romanesc ramane in top Litoralul romanesc ramane preferatul romanilor, ca destinație de vacanța, cu un procent impresionat de 27,8%, arata un sondaj realizat printre cititorii site-ului DCNews.ro. Muntele este pe al doilea loc, cu 20,9% din…

- Pandemia a determinat romanii sa-și petreaca sarbatorile de Paște și 1 Mai in țara, unde numarul turiștilor așteptați in hoteluri și pensiuni va fi de circa 300.000, dublu fața de un an normal, spune Traian Badulescu, specialist in comunicare in cadrul Asociației Naționale a Agențiilor de Turism (ANAT),…

- Care sunt condițiile prin care romanii vor putea merge in vacanța in Grecia, incepand cu 16 aprilie. Cum se poate evita carantina la intoarcerea in țara Granițele pentru turiștii romani care intenționeaza sa calatoreasca in Grecia, vor fi pregatite incepand cu data de 16 aprilie. Cei care doresc sa…

- Agentia a fost deschisa in luna ianuarie. ”Nordis Group, dezvoltator imobiliar specializat in dezvoltarea de ansambluri hoteliere si rezidentiale de lux, anunta extinderea portofoliului prin lansarea Nordis Travel, propria agentie de turism. Aceasta se adreseaza persoanelor care isi doresc vacante de…

- Vacanța de vara 2021. Potrivit ministrului Economiei și Turismului, intenția este ca turismul sa fie deschis cat mai repede. Insa acest lucru depinde de evoluția pandemiei de coronavirus. Cum vor putea merge in vacanțe romanii in 2021, veți afla in continuarea articolului.Vacanța de vara 2021. Cum vor…

- Vacanța in Bulgaria 2021: Ce condiții trebuie sa indeplineasca romanii care vor sa plece in sejur pe litoralul bulgaresc. Cand se va deschide sezonul extival Vacanța in Bulgaria 2021: Ce condiții trebuie sa indeplineasca romanii care vor sa plece in sejur pe litoralul bulgaresc. Cand se va deschide…

- Liderii UE au discutat la summitul on line de joi despre realizarea unor pașapoarte de vaccinare pentru cetatenii statelor membre care s-au imunizat impotriva Covid-19. Decizia liderilor vine in contextul in care mai multe țari din sudul UE care depind puternic de turism sunt disperate sa salveze sezonul…