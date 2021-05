Stiri pe aceeasi tema

- Precizarile Premierului despre romanii sau turiștii care intra in țara din ZONA ROȘIE: „Fie este vaccinat, fie intra in carantina” Precizarile Premierului despre romanii sau turiștii care intra in țara din ZONA ROȘIE: „Fie este vaccinat, fie intra in carantina” Premierul Florin Cițu a facut precizari…

- „Pentru turistii romani, la intrarea in Grecia nu se va cere decat un document de calatorie care se poate face foarte usor, un test PCR negativ sau certificat de vaccinare. Practic, nu ar avea carantina in momentul in care se duc in Grecia. Am vorbit chiar astazi cu ambasadoarea Greciei in Romania si…

- Grecia se pregatește sa redeschida granițele pentru turiștii romani din 16 aprilie. Cei care iși doresc sa viziteze taramurile elene trebuie sa faca dovada ca s-au vaccinat impotriva COVID-19, ca au anticorpi dupa ce au trecut deja prin boala sau sa prezinte un test PCR negativ. Reprezentanții agențiilor…

- Dr. Valeriu Gheorghita, coordonatorul campaniei de vaccinare din Romania, a anuntat ca firmele care au dezvoltat vaccinurile anti-COVID-19 evalueaza adaptarea acestora la noile tulpini. Presedintele CNCAV a precizat ca in cazul in care va exista o o prevalenta crescuta a acestor cazuri, “este posibil…

- Bulgaria și Grecia au dat deja startul ofertelor pentru sezonul turistic din acest an, in care planuiesc sa recupereze pierderile cauzate de restricțiile de anul trecut, și vor sa atraga romanii, unii din principalii clienți, cu oferte care includ test PCR sau nopți de cazare gratuite. De exemplu, unii…

- "Dupa ce Grecia a anuntat deschiderea sezonului iar hotelierii vor acorda stimulente, bulgarii deja reactioneaza oferind nopti gratuite. Deocamdata nu este oficial dar se discuta despre cele 3 posibilitati de intrare in tara: fie cu vaccin impotriva COVID-19, fie cu test PCR negativ, fie cu test anticorpi",…

- Hotelierii din Romania si Bulgaria s-au pregatit in 2021 cu oferte de pandemie si au pastrat preturile de anul trecut. Pe alocuri, in Romania este chiar mai ieftin. Cu toate acestea, potrivit operatorilor de turism, pentru Bulgaria preturile au crescut foarte putin comparativ cu 2020 sau au ramas la…

- Salut decizia Președintelui Parlamentului European de a introduce la Curtea de Justiție a UE o acțiune privind eliminarea vizelor la intrarea in SUA pentru toți cetațenii europeni. Astfel, obligativitatea pentru cetațenii romani (alaturi de cei ai Bulgariei, Croației și Ciprului) de a deține viza la…