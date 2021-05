Stiri pe aceeasi tema

- Statiunile de la malul marii, Mamaia, Eforie Nord si Costinesti, dar si statiunile balneare, Sovata, Baile Felix si Baile Herculane, se afla in topul destinatiilor cautate de romani pentru concediul din aceasta vara, potrivit unui raport Travelminit.ro. Pretul mediu pentru 5 nopti de cazare…

- Secretarul general, Marija Pejcinovic Buric, a declarat ca inclusiv ”actiunile legitime” ale guvernelor pentru a face fata virusului au redus libertatile "in moduri care, in vremuri normale, ar fi inacceptabile”.”Pericolul este ca aceasta cultura democratica a noastra sa nu se recupereze pe deplin”,…

- Turistii care merg in acest an la Mangalia si in statiunile arondate – Saturn, Venus, Cap Aurora, Jupiter, Neptun, Olimp – platesc o taxa de 5 lei pe zi de persoana, incepand din 1 mai. Sunt si categorii exceptate, printre care pensionarii, veteranii de razboi, persoanele venite cu bilete de tratament.…

- Apele Romane Dobrogea-Litoral a predat operatorilor 300 de sectoare de plaja pe care a efectuat timp de mai mult de doua luni o serie de operatiuni de colectare a deseurilor, lucrari de nivelare si afanare, precum si de curatare a liniei tarmului de alge. „De maine, incepe sezonul estival. 300 de sectoare…

- Unitatile de cazare din statiunile autohtone de la Marea Neagra se pregatesc pentru deschiderea oficiala a sezonului estival la data de 1 Mai, care, in acest an, coincide cu sarbatorile pascale, peste 100 de hoteluri urmand sa primeasca primii turisti in aceasta minivacanta, anunta Litoralulromanesc.ro.…

- “In aceasta perioada, atat hotelierii, cat si proprietarii de terase si magazine de pe litoral lucreaza intens si se pregatesc de deschidere: spatiile verzi sunt amenajate, se fac lucrari de cosmetizare, curatenie si igienizare. E un entuziasm general si toata lumea asteapta cu bucurie si nerabdare…

- Perturbarea cauzata de COVID-19 pe piața de fuziuni și achiziții (M&A) din Europa Centrala și de Est (ECE) a fost de scurta durata, tranzacțiile revenind in prim plan in a doua jumatate a anului, potrivit unui nou raport publicat de Mazars in asociere cu Mergermarket. Valoarea tranzacțiilor…

- Pandemia de Covid-19 a lovit puternic in turismul global. Deși romanii s-au orientat spre destinații din țara, anul trecut au fost ocupate cu 15% mai puține locuri de cazare, comparativ cu 2019. In Bistrița-Nasaud, doar 14% dintre locurile de cazare disponibile in hoteluri și pensiuni au fost ocupate.…