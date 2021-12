Este vreme de sarbatoare, dar in anumite locuri se muncește la greu, nu se petrece! Este cazul lucrarilor de modernizare și reamenajare de pe strada Aleea Ciceu 2-5, din sectorul 4. Angajații Totul Verde. Foto: Gabi Boholț SA au intensificat lucrarile pentru finalizarea parcului care va deservi populația a sute de familii care locuiesc in […] The post Totul Verde. vrea sa dea “la verde” un nou parc, pana la finalul anului first appeared on Ziarul National .