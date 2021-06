Totul Verde. – acțiuni nocturne de igienizare a sectorului 4 De multe ori se intimpla ca peste zi sa avem parte de un aspect, iar de dimineața peisajul sa fie total schimbat! Evident, ne referim la transformarile in bine survenite peste noapte. La toate acestea exista niște responsabili! Foto: Gabi Boholț In sectorul 4, cei care se ocupa cu astfel de acțiuni sunt cei de […] The post Totul Verde. - acțiuni nocturne de igienizare a sectorului 4 first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

