Totul Verde. a mai reabilitat un parc din sectorul 4

- Sunt temperaturi caniculare in București și acestea nu par a ne lasa prea curand. Multa lume cauta o oaza de racoare, fara a mai sta in casa și a consuma curentul cu aerul condiționat. Foto: Gabi Boholț Dar, unde poți gasi un asemenea loc? Iata ca in sectorul 4 al Capitalei exista asemenea locuri. Prin…

- Multe dintre parcurile stradale sau dintre blocuri, din sectorul 4, au fost pentru o perioada de timp in renovare. Foto Gabi Boholț Prin munca depusa de cei de la Totul Verde. s-au reparat utilajele de joaca, dar s-au și modernizat locurile. Unul dintre acestea este cel din strada Anghel Moldoveanu,…

- Este vara, este cald, uneori prea cald! Asigurarea curațeniei domeniului public este unul dintre dezideratele de baza ale oricarei administrații locale. Foto: Gabi Boholț Tocmai de aceea, activitatea nocturna, desfașurata in acest sens, este foarte importanta la bunul mers al lucrurilor! Doar așa avem…

- Venirea verii, creșterea temperaturilor sunt factori care impun creșterea gradului de atenție in privința curațeniei mediului public. Foto: Gabi Boholz Poate ca tocmai și de aceea, prin grija Totul Verde. SA, in sectorul 4 s-a trecut la o ampla campanie de igienizare a locurilor publice, in aceasta…

- Sectorul 4 capata aspecte tot mai spectaculoase. Imaginile care ne vin din acea zona par desprinse, mai degraba, din alte capitale ale lumii, și nu din București! Foto: Gabi Boholț Astfel de instantanee, masura a civilizației și bunului gust, le gasim, de exemplu, in zona Budapesta, pe bulevardul Dimitrie…

- O data cu revenirea vremei la temperaturile de vara, in cateva zile, parcul de la Aleea Terasei, recent modernizat, iși va redeschide porțile! O noua oaza de relaxare, liniște și distracție pentru cei din sectorul 4, pusa la dispoziție de angajații Totul Verde. SA. Foto: Gabi Boholț Noul parc dispune…

- Valeriu Gheorghița a lansat un nou apel Foto. RoVaccinare. Copiii de peste 12 ani se pot vaccina anti-COVID și în România. De ieri, acest lucru este posibil în toate centrele de imunizare în care se administreaza serul produs de Pfizer-BioNTech. În…

- Ritmul de lucru in sectorul 4 se menține unul crescut! Iar tonul il dau cei de la Totul Verde. Multe dintre lucrarile de sezon sunt aproape gata sau chiar terminate. FOTO: Gabi Boholț Doar in aceste zile sunt date in folosința patru noi parculețe, de diferite dimensiuni, ce reprezinta oaze de relaxare…