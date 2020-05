Stiri pe aceeasi tema

- Romania se pregatește sa aplice cele mai așteptate masuri de relaxare din aceasta vara, dupa epidemia de Covid-19, și anume deschiderea teraselor și a plajelor de pe litoral. Ministrul Sanatații, Nelu Tataru a declarat intr-un interviu acordat Știrile Pro TV ca ultimele informații privind numarul de…

- Nelu Tataru a declarat ca, ținand cont de evoluția numarului de cazuri din ultimele zile nu se pune acum problema instituirii unor noi restricții, ci din contra daca numarul de cazuri va scadea, terasele ar putea fi deschise de la 1 iunie. Ministrul sanatații a spus, intr-o intervenție telefonica la…

- Mai mult de 100 de hoteluri din statiunile romanesti de la Marea Neagra, reprezentand un sfert din capacitatea de cazare a litoralului, s-au deschis sau urmeaza sa se deschida si asteapta turistii incepand cu data de 1 iunie, cand se vor deschide si terasele, reiese din datele Organizatiei Patronale…

- Premierul Ludovic Orban le-a promis luni reprezentantilor industriei turistice ca terasele se vor deschide pe data de 1 iunie, iar sezonul estival romanesc pe 15 iunie, in cazul in care nu vor exista cresteri masive in ceea ce priveste numarul de teste pozitive, a declarat, luni, presedintele Organizatiei…

- Ludovic Orban vine cu o promisiune pentru afaceriștii din domeniul Horeca. Premierul a declarat la intalnirea de la Palatul Victoria, ca restaurantele și terasele s-ar redeschide pe 1 iunie, iar hotelurile pe 15 iunie, scrie Antena 3. „Restaurantele, terasele vor fi redeschise de la 1 iunie, urmand…

- Dupa doua luni in care iarba a crescut degeaba in parcuri, primarul Timisoarei anunta ca acestea s-ar putea redeschide pentru public in scurt timp. Cat de scurt va fi o surpriza, pentru ca decizia va fi luata de Comitetul Local pentru Situatii de Urgenta, iar aceste decizii o sa apara brusc in continuare.…

- Asta spun reprezentanții industriei hoteliere, care au fost miercuri la o intalnire cu premierul. Asta inseamna ca in lista de motive pentru care romanii vor putea ieși din localitate, de pe 15 mai, vor intra și excursiile la mare, la munte sau in alte stațiuni. Patronii din turism spun ca in zilele…

- Antreprenorii și salariații din turism, restaurante, hoteluri, cafenele, industria organizarii de evenimente, domenii afectate direct de masurile de combatere a epidemiei de coronavirus, primesc un sprijin concret și substanțial de la Guvernul Orban. Statul roman va suporta 75% din salariul mediu brut…