Stiri pe aceeasi tema

- Organizatia Natiunilor Unite si-a exprimat joi ingrijorarea cu privire la impactul pandemiei de COVID-19 asupra sistemelor de observatie utilizate pentru a prezice fenomenele meteorologice, precum uraganele, mai ales din cauza reducerii semnificative a traficului aerian, care limiteaza colectarea de…

- Cu fiecare colet, populatia contribuie, astfel, la bunastarea unei dintre putinele afaceri care nu sunt afectate de pandemie. Citeste si: Ludovic Orban, mesaj pentru jurnalisti: "Resping orice forma de raspandire de stiri false in numele libertatii de exprimare" Un curier livreaza, in prezent,…

- Banca Transilvania a contribuit pana acum cu 1 milion de euro pentru a ajuta in lupta impotriva Covid-19 spitalele, medicii, pe cei din linia intai, pe romanii din intreaga tara.Astfel, 25 de ventilatoare mecanice pentru respiratie, aparate de testare Covid-19 si consumabile – masti, manusi, combinezoane…

- Ziarul Unirea FOTO: antrenamente inedite pentru powerliftierii din Alba, pe perioada pandemiei de coronavirus Sportul de pe mapamond este blocat din cauza pandemiei de coronavirus, insa practicanții diverselor ramuri sportive cauta fel și fel de soluții pentru a se menține in forma, adaptand antrenamentele…

- Inculpatii plasati sub control judiciar vor fi verificati la domiciliu in perioada starii de urgenta, daca nu se prezinta la organul de control judiciar, spre deosebire de fostii detinuti aflati in perioada de probatiune, care vor fi supravegheati la distanta, arata Ministerul Justitiei (MJ).

- Fara vizite, surprize pompoase si posibilitatea apropiatilor de a asista la nastere. Acestea sunt noile restrictii impuse la maternitatea Spitalului Clinic Municipal nr.1 pe perioada pandemiei de COVID-19.

- Premierul Republicii Irlanda, Leo Varadkar, care este medic de profesie, va reveni o zi pe saptamana in spital ca sa lucreze pe perioada pandemiei de coronavirus. Premierul Republicii Irlanda va lucra in sistemul medical pe perioada pandemiei de coronavirus. De asemenea, partenerul sau de viata este…

- Aproape jumatate (46%) dintre romani se declara ingrijorati de starea lor financiara mai mult decat de sanatatea lor, in contextul pandemiei de coronavirus, potrivit unui studiu realizat de Unlock Research in perioada 14-17 martie pe un esantion de 628 de repondenti, informeaza AGERPRES . Totodata,…