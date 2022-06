Stiri pe aceeasi tema

Incolțit fiind, Raed Arafat reacționeaza. Ii este pus in pericol proiectul sau major. Cel de a canibaliza intreg sistemul de urgența deținut de Ministerul Sanatații. Și de a-și crea o armata proprie. De a se inșuruba in structurile statului atat de adanc incat nimeni sa nu-l mai poata scoate de acolo.

Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a declarat, referindu-se la semnarea noilor contracte, in aceasta perioada, cu furnizorii de gaze naturale, ca pretul nu are cum sa depaseasca 0,31 lei/kw, indiferent de consum, avand in vedere ca exista o ordonanta guvernamentala in vigoare, in acest sens.

Presedintele Senatului, Florin Citu, afirma, joi seara, ca Romania nu este in pericol din cauza razboiului din Ucraina. "Suntem o tara membra NATO si Romania niciodata in istorie nu a fost mai in siguranta decat acum", a afirmat Florin Citu.

Avocatul Gheorghe Piperea face publica o sentința emisa de o judecatoare din Alba, care a decis ca Raed Arafat nu este șeful DSU pentru ca acesta nu a fost numit niciodata oficial in funcție

Fermierii care ard miristile, resturile vegetale si vegetatia pajistilor permanente risca sa fie exclusi de la plata pe mai multe scheme de sprijin in cursul anului calendaristic in care s-a constatat infractiunea, informeaza Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA), intr-un comunicat

Agentia ONU pentru Refugiati intentioneaza sa deschida un birou la Iasi, a anuntat marti prefectul Bogdan Cojocaru, potrivit Agerpres.

Compania de tehnologie Epson va dona un milion de dolari catre Agentia ONU pentru Refugiati si Crucea Rosie, pe fondul crizei din Ucraina si anunta suspendarea exporturilor sale catre Rusia si Belarus.