Totul pentru (a)front, totul pentru victorie

- Fostul ministru acuza ca Guvernul mimeaza rezolvarea unor “bombe” ce nu exista, așa-zise probleme de mediu la autostrada Sibiu-Pitești. Sistarea finanțarii europene pentru autostrada Sibiu – Pitești, prima care ar fi urmat sa traverseze Carpații, a atras critici grele din partea fostului ministru al…

- Știința și-a inceput cu o victorie in trei seturi parcursul european, impunandu-se miercuri seara, pe terenul portughezelor de la Kairos Ponta Delgada. Deplasare lunga: aproape 12.000 km pana in mijlocul Atlanticului și inapoi. Incununata cu o victorie scurta: 3-0 (22, 14, 14), intr-o ora și șapte minute.…

- Din primavara anului 2008, salariații bacauani cu varste de pana la 35 de ani puteau sa adere la un fond privat de pensii, dirijand doi la suta din cotizația la asigurarile sociale (CAS) de 9,5 la suta. Cine n-a facut acest lucru, a fost distribuit aleatoriu la unul dintre aceste fonduri de pensii.…

- Parlamentul a aprobat miercuri, cu 461 voturi pentru,157 impotriva și 89 abțineri, noii comisari, prezentați in plen de catre Președintele ales al Comisiei, Ursula von derLeyen. Dupa o lunga procedura de examinare atenta a echipei de comisari propuse, votul din Parlament a validat noua Comisie care…

- Victorie importanta pentru Știința Bacau in etapa a opta a Diviziei A1. Sambata, studentele au trecut cu 3-0 (21, 16, 21) acasa, de Belor Galați, confirmand momentul bun pe care-l traverseaza. Deși fara Alexandra Dascalu, a carei accidentare la muschii din zona cotului presupune un stop de trei saptamani,…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a fost intrebat vineri, 22 noiembrie, ce parere are despre faptul ca „tot mai multe voci spun ca Rusia a castigat in fata Occidentului in privinta Republicii Moldova”, in contextul in care Igor Dodon controleaza Presedintia, Parlamentul si Guvernul de la Chisinau.…

- Cosmin Necula, primarul municipiului Bacau, a plecat, in aceasta dimineața spre București unde va participa la o intalnire cu premierul Ludovic Orban, impreuna cu ceilalți primari din conducerea Asociației Municipiilor. Primarul Necula spune ca Guvernul trebuie sa asigure finanțarea care se cuvine pentru…