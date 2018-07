Totul pana la masini! Cum va reactiona UE daca Washingtonul taxeaza automobilele europene

Uniunea Europeana va analiza posibilitatea de a introduce tarife vamale pentru carbunele, produsele farmaceutice si chimice provenite din SUA, in situatia in care presedintele Donald Trump va impune restrictii pentru automobilele europene, informeaza joi revista germana Wirtschaftswoche citand surse diplomatice.



"In functie de progresele inregistrate in timpul vizitei presedintelui Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, statele membre vor decide care va fi strategia lor viitoare la finele saptamanii urmatoare", a declarat un diplomat european care a dorit sa isi pastreze anonimatul.…