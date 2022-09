Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de externe Annalena Baerbock a asigurat Ucraina de sprijinul Germaniei in razboiul impotriva Rusiei in anii urmatori, daca va fi necesar, transmite duminica dpa. “Din pacate, trebuie sa presupunem ca Ucraina va avea in continuare nevoie de noi arme grele de la prietenii sai vara viitoare”,…

- Emmanuel Macron i-a avertizat pe francezi ca se confrunta cu „sfarșitul abundenței”. Intr-un dialog cu miniștrii in prima ședința guvernamentala dupa vacanța de vara, liderul de la Elysee a spus ca Franța se afla intr-un „punct de cotitura” și are la orizont o iarna grea și o noua era de instabilitate…

- Fostul campion mondial la box la categoria grea Vladimir Kliciko a atentionat ca luptele de la centrala nucleara Zaporojie din Ucraina ar putea duce la o catastrofa mult mai mare decat cele care au avut loc la Fukushima si Cernobil, informeaza duminica dpa cu referire la Agerpres. Vladimir Kliciko,…

- Autoritațile Ucrainei au cedat teritoriul țarii și cetațenii lor Occidentului pentru o confruntare cu Rusia, iar NATO va folosi aceasta ocazie „pana la ultimul ucrainean”, a declarat Serghei Kiriyenko, prim-adjunct al șefului Administrației Prezidențiale a Federatiei Ruse, informeaza Interfax.ru . „Ei…

- Președintele ucrainean Volodymyr Zelenski a cerut un raspuns internațional mai puternic fața de Rusia, in ceea ce el a descris ca fiind o amenințare sporita de „dezastru nuclear” dupa bombardamentele asupra centralei nucleare din Zaporizhzhia, cea mai mare din Europa. In discursul sau de seara, Zelenskiy…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a amintit, luni, de catastrofa de la Cernobil si a cerut noi sanctiuni impotriva Rusiei, in urma unor noi atacuri la centrala nucleara ucraineana din Zaporojie, ocupata de rusi, informeaza AFP. „Lumea nu trebuie sa uite Cernobil si faptul ca Zaporojie este cea…

- Bill Gates a anuntat miercuri ca va dona 20 de miliarde de dolari Fundatiei Bill & Melinda Gates, luna aceasta, agentia intentionand sa-si intensifice cheltuielile, transmite CNBC. "Cateva esecuri globale uriase din ultimii cativa ani i-au lasat pe multi oameni descurajati si sa se intrebe daca situatia…