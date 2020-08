Totul este haos. Un haos la pătrat! A aparut intai un cetațean caruia nu am motive sa-i spun președinte, un cetațean care ne-a zis sa nu ne temem daca, in perioada urmatoare, vom stranuta. Dupa cateva zile, cei care stranutau au inceput sa moara. Domnul acela nu a mai aparut pentru a-și cere scuze. Ne-a zis doar sa schimbam canalul daca iese […] Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Iubita lui Speak, Ștefania, a avut o apariție de senzație la mare. Ștefania a purtat cel mai incitant și minuscul costum de baie. Vedeta a atras astfel atenția tuturor celor care s-au aflat la momentul respectiv pe plaja. Iubita lui Speak, Ștefania, apariție de senzație pe litoral. Cum a aparut vedeta…

- Peste 21 de milioane de persoane din toate colțurile lumii au fost infectate cu noul coronavirus, insa experții susțin ca virusul care s-a propagat extrem de rapid ar fi aparut prima data in urma cu opt ani, iar originile lui n-ar fi in regiunea Wuhan din China.

- Politia Romana atrage atentia ca au aparut profitori pe site-urile care vand obiecte second-hand care cer datele de pe card si solicita atentia in momentul in care sunt cerute astfel de date. Politistii explica si cum opereaza infractorii. „Ochii mari unde «arunci» cu datele de pe card”, a…

- Imagini cu deflagrația au aparut pe rețelele de socializare. Pagubele provocate au fost semnificative. Incidentul a avut loc cu cateva zile inainte de verdictul unui tribunal ONU. Mai multe victime intr-o explozie de proporții Capitala libaneza, Beirut a fost zguduita de doua explozii puternice. Pe…

- Peste 200 de localnici din comuna galațeana Umbrarești s-au strans in curtea unuia dintre ei, unde au organizat o intrunire religioasa, cu cantece și rugaciuni, pentru dispariția coronavirusului. La adunare a participat și primarul comunei. Poliția s-a sesizat dupa apariția imaginilor online și a dat…

- "Avem atentionare de cod rosu. Asteptam din pacate o viitura care va veni pe Prut din Ucraina. Va afecta judetul Botosani, iar situatia nu este foarte buna nici in municipiul Botosani, unde am avut cateva case inundate in intersectiile si zonele cu probleme", a declarat Cosmin Andrei, viceprimarul…

- Neclaritați pentru unii deputați cu privire la modificarile efectuate in cadrul componenții Comisiilor Parlamentare. In timp ce Vasile Bolea solicita schimbarea lui Angel Agachi cu Eugeniu Nichiforciuc, in Comisia Juridica, Numiri și Imunitați, parlamentara Maria Ciobanu a cerut șefului Direcției Juridice…

- Președintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, va avea miercuri, 3 iunie, ora 12:30, la Palatul Cotroceni, o intalnire cu Prim-ministrul Romaniei, domnul Ludovic Orban, pe tema absorbției fondurilor europene alocate țarii noastre. La finalul ședinței, Președintele Romaniei va susține o declarație…