Totul e rezervat la Rânca pentru mini-vacanța de Mica Unire Nu mai sunt locuri de cazare in stațiunea montana Ranca. Mii de persoane sunt așteptate pe partiile de schi din zona montana, in mini-vacanța de Mica Unire. Toate pensiunile, cabanele și hotelurile au inchiriate camerele. Majoritatea au ramas fara locuri inca de la finalul anului trecut, inceputul anului 2023. Motivul pentru care va fi aglomerație la Ranca are legatura cu faptul ca in ultima saptamana a nins consistent in zona montana și s-a mai depus un strat de zapada. Au fost amenajate toate partiile și acestea sunt pregatite pentru turiștii mai mari sau mai mici. In stațiune vor fi mobilizați… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Salvamontiștii gorjeni se confrunta cu o situație alarmanta in ceea ce privește numarul de accidente produse in zona montana. Cele mai multe se refera la utilizarea ATV-urilor pentru deplasare sau pentru agrement. Vizata este in principal zona turistica montana Ranca. Aici sunt cateva centre pentru…

- Sezonul de ski in Maramureș se poate spune ca este aproape ratat, la fel ca in multe zone din țara unde in luna ianuarie se schia, iar acum nu avem zapada. Și se pare ca nici nu vom avea prea repede. „Vremea calda și lipsa zapezii ne obliga ca din 4 ianuarie sa INCHIDEM PARTIILE. Speram ca vremea sa…

- Desi ar mai fi cam 3 saptamani de munca pana la perioada de relaxare, de final de an, pe care cu totii o asteptam, se pare ca romanii tot cu gandul la concediu sunt. Zapada masoara deja peste 15 centimetri in Sinaia. Si in Harghita iarna și-a facut simțita prezența. Turisii au dat navala pe […] The…

- Autoritațile se pregatesc de zapada. CNAIR inchide Transfagarașanul și o porțiune din Transalpina Șoseaua Transfagarașanul a fost inchisa miercuri pe porțiunea cuprinsa intre Balea Cascada (Sibiu) și Piscul Negru (Argeș), anunța reprezentanții CNAIR. De asemenea, și Transalpina va fi inchisa, intre…

- VIDEO| ZAPADA pe Transalpina: Drumarii intervin cu utilaje pe sectorul Ranca – Obarșia Lotrului, pentru deszapezire VIDEO| ZAPADA pe Transalpina: Drumarii intervin cu utilaje pe sectorul Ranca – Obarșia Lotrului, pentru deszapezire CNAIR a inceput in cursul zilei de astazi, 12 noiembrie, acțiuni de…

- Suntem in sezonul rece, insa asta nu inseamna ca este un moment nepotrivit pentru a-ți face planuri pentru o binemeritata vacanța și asta pentru ca, nu-i așa, este una dintre cele mai așteptate perioade din an deoarece aduce liniște, relaxare și ne face sa traim experiențe inedite și sa cunoaștem oameni…