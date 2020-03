Stiri pe aceeasi tema

- Federația Sindicatelor Libere din Invațamant solicita Guvernului Romaniei ca, in perioada suspendarii cursurilor școlare, sa ramana acasa, pe langa elevi și cadrele didactice, personalul didactic auxiliar și nedidactic. Totodata este solicitata și dezinfecția spațiilor de invațamant de catre echipele…

- BULETIN DE PRESA 10 Martie 2020, ora 10.00 In urma ședinței Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgența, desfașurata in data de 9 martie a.c., au fost adoptate urmatoarele masuri pentru pentru evitarea raspandirii infecției cu COVID-19 (coronavirus): A fost aprobata suspendarea procesului…

