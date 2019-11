Stiri pe aceeasi tema

- Candidatul PSD la alegerile prezidentiale, Viorica Dancila, a declarat vineri, la Targu-Jiu, cu privire la faptul ca au fost inregistrate 2.000 plicuri cu voturi prin corespondenta pentru turul al doilea al alegerilor prezidentiale, ca PSD va contesta acest lucru. "Vom contesta acest lucru. Nu este…

- Incepe o saptamana de foc, mai ales pentru liberali. Ar vrea sa-și vada guvernul investit chiar miercuri, dar se așteapta la surprize din partea PSD. Ludovic Orban a primit astazi decizia PMP, de a-i susține cabinetul, chiar și cu anumite condiții.

- Peste 2,8 milioane de alegatori din Republica Moldova sunt asteptati, duminica, la urne in cadrul alegerilor locale. Cetațenii sunt chemati sa voteze primarii si membrii consiliilor locale si raionale. Batalia cea mai mare a acestor alegeri se da pentru Primaria Chișinau, unde principalii favoriți sunt…

- Alegeri Moldova - Presedintele Republicii Moldova, Igor Dodon, considera ca alegerile locale care au loc duminica in Republica Moldova sunt cele "mai libere si mai corecte" din ultimii ani. El i-a indemnat pe alegatori sa iasa la vot, subliniind ca "acest vot conteaza foarte mult"."Eu cred…

- Alianta USR PLUS reitereaza posibilitatea de a acorda votul de investitura unui guvern minoritar de tranzitie, dar "numai cu indeplinirea anumitor conditii", constatand "lipsa de vointa politica pentru declansarea rapida a unor alegeri anticipate". Potrivit unui comunicat al USR PLUS remis AGERPRES,…

- Se incheie una dintre cele mai bune guvernari pe care le-a avut Romania dupa Revoluție. Pare mult spus acum, dar veți avea ocazia sa faceți comparația. Nu ma refer aici doar la masurile crunte de austeritate anunțate deja. Va fi o alta mentalitate de guvernare a țarii, care nu mai pune omul in centru…

- Premierul Viorica Dancila vrea extinderea termenului de inscriere in Registrul Electoral al romanilor din diaspora. Acesta expira pe 11 septembrie, iar in prezent, puțin peste 20 de mii de romani s-au inscris sa voteze prin corespondența. "Am cerut Autoritatii Electorale Permanente sa extinda termenul…

- Toti romanii sunt invitati sa voteze pana pe 16 septembrie pentru cele sase cantece care vor reprezenta Romania in prima Carte de Cantece a Uniunii Europene. Votul se face online, in limba romana, pe pe site-ul www.eu-songbook.org. Cantecele din care romanii isi pot vota favoritele au fost selectate…