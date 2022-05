Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Sanatații, despre variola maimuței – 18 intrebari și raspunsuri. Niciun caz confirmat oficial in Romania Romania nu a inregistrat niciun caz de variola a maimuței sau suspiciune de imbolnavire, precizeaza, duminica, Ministerul Sanatații. Ministerul a facut precizari despre boala, elaborat…

- In Romania nu a fost inregistrat niciun caz de variola a maimuței sau suspiciune de imbolnavire, precizeaza, duminica, Ministerul Sanatații. Cazul unei femei din Radauți, despre care au aparut informații in mediul online, nu are nicio legatura cu aceasta boala, adauga ministerul.

- Virusul variola maimuței starnește ingrijoare la nivel mondial, iar in CDC-ul din SUA a emis alerta, in timp ce Organizația Mondiala a Sanatații are o intrunire de urgența. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Autoritatile australiene au anuntat vineri ca au inregistrat un prim caz de variola maimutei la un calator care s-a intors recent din Marea Britanie, in timp ce un caz probabil de infectie a fost de asemenea identificat, in prezent fiind efectuate teste pentru confirmarea acestuia, informeaza Reuters,…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) urmeaza sa organizeze vineri o reuniune de urgenta pentru a discuta despre variola maimutei, conform unor surse apropiate agentiei Organizatiei Natiunilor Unite (ONU), informeaza Reuters, potrivit agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Florin Roșu, managerul Spitalului de Boli Infectioase ”Sfanta Parascheva Iasi”, a explicat, joi, intr-un filmuleț postat pe pagina sa de Facebook ca in Romania nu exista niciun caz si nici macar o suspiciune de variola a maimutei, boala depistata in Europa si America de Nord. Medicul a mai spus ca boala…