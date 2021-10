Ursul brun capartin este raspandit in toate regiunile lanțului muntos carpatic, insa cu toate acestea, romanii aleg sa considere ca el este un animal pur romanesc. Afla chiar acum totul despre ursul brun carpatin. Ce trasaturi are acesta. 10 lucruri inedite. Motivul pentru care romanii cred ca ursul brun carpatin este romanesc se datoreaza faptului ca cea mai mare concentratie de urs carpatin din intregul lant se inregistreaza pe teritoriul romanesc, fiind o specie protejata in Romania. De menționat este faptul ca, pana la jumatatea secolului al XIX-lea, ursul brun se intalnea in majoritatea regiunilor,…