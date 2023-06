Stiri pe aceeasi tema

- In urma nunții fastuoase a liderului AUR George Simion cu Ilinca, eveniment public ce a avut loc in toamna anului trecut și la care au participat mii de persoane, mirii s-au ales cu 400.000 de euro, drept cadou. Suma pe care deputatul a trecut-o in ultima declarație de avere publicata saptamana trecuta…

- Atac fara precedent intr-un parc din Franța. Un barbat a injunghiat mai multe persoane printre care si 6 copii mici, in varsta de 3 ani. #Update: Just in – Video footage of the helicopter at the park in #Annecy, #France, after allegedly an suspected mass stabbing terror attack injured at least 8 minors…

- Boris Johnson si sotia sa, Carrie Johnson, vor deveni parinti pentru a treia oara. Fostul premier britanic este la al treilea mariaj si are sapte copii. Vestea a venit pe Instagram de la Carrie Johnson care a dezvaluit ca bebelusul va veni pe lume in cateva saptamani, transmite BBC. „Un nou membru…

- Copilul tau este cea mai mare responsabilitate a vieții tale, caci fiecare decizie și alegere facuta ii influențeaza evoluția și viitorul. Indiferent de modul in care acesta va hotari sa-și traiasca viața, cunoașterea limbii engleze va fi un atu indiscutabil, care ii va deschide multe uși.

- Ministerul Apararii Nationale lanseaza un apel prin care solicita sprijin pentru familia unui caporal care a murit de infarct la numai 35 de ani. Sotia acestuia a decedat si ea in urma cu doi ani si jumatate, iar in urma lor au ramas doi copii mici.

- Calin și Orianda Donca sunt impreuna de mai bine 14 ani. Cei doi s-au cunoscut la un seminar de dezvoltare personala pe care il susținea antreprenorul. Omul de afaceri și soția sa au impreuna cinci copii, de care se ocupa exclusiv Orianda Donca, dupa ce au fost scoși de la școala.

- Cristina Stroe este partenera de viața și de scena a lui Damian Draghici. Cei doi s-au cunoscut in urma cu mai mulți ani și s-au indragostit in scurt timp. Din 2019 sunt și parinții unui baiețel de 4 ani, caruia se dedica in totalitate.