Stiri pe aceeasi tema

- Start amanat al Programelor Rabla Clasic si Rabla Plus Mașina electrica la o stație de încarcat. Foto: pixabay.com Realizator: Cristian Bâcâin - Programele Rabla Clasic si Rabla Plus nu mai încep vineri, asa cum asteptau multi români, ci saptamâna viitoare,…

- Administratia Fondului pentru Mediu a anuntat ca programele Rabla Clasic și Rabla Plus vor demara la data de 8 februarie, 2022. “Ghidurile pentru Programele Rabla Clasic si Rabla Plus 2022 au fost trimise spre publicare in Monitorul Oficial in data de 02.02.2022. Ulterior publicarii se vor lansa Programele…

- Programele "Rabla Clasic" si "Rabla Plus" din acest an vor fi lansate cel tarziu pe data de 8 februarie, a anuntat, joi, pe pagina de Facebook, Administratia Fondului pentru Mediu (AFM). Programul "Rabla Clasic" din 2022 are la baza acordarea unei tichet in valoare de 6.000 lei pentru o masina…

- Administrația Fondului pentru Mediu (AFM) a anunțat ca programele Rabla Clasic și Rabla Plus 2022 vor incepe cel tarziu pe 8 februarie 2022. Luna trecuta, ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Barna Tanczos, declara ca editia din acest an a programului „Rabla” va demara pe data de 4 februarie, in…

- Cel tarziu pe 8 februarie vor fi lansate programele Rabla Clasic si Rabla Plus, bugetul pentru anul 2022 fiind cel mai mare din istoria acestui program: peste 1,2 miliarde de lei. Una dintre modificarile pentru 2022 consta in faptul ca pentru o masina cumparata pot fi predate spre casare doua autoturisme…

- Cel târziu pe 8 februarie vor fi lansate programele Rabla Clasic si si Rabla Plus, bugetul pentru anul 2022 fiind cel mai mare din istoria acestui program: peste 1,2 miliarde de lei. Una dintre modificarile pentru 2022 consta în faptul ca pentru o masina cumparata pot fi predate spre casare…

- Administratia Fondului pentru Mediu (AFM), institutie aflata in coordonarea Ministerului Mediului, Apelor si Padurilor, a transmis, miercuri, ca a identificat resursele financiare necesare si a suplimentat Programele Rabla Clasic si Rabla Plus cu cate 300 de milioane de lei fiecare.

- Administratia Fondului pentru Mediu a anunțat vineri ca suspenda sesiunile de inscriere in cadrul programelor Rabla Clasic, Rabla Plus și Casa Eficienta Energetic, pentru reorganizarea finanțarii și a bugetelor alocate, potrivit News.ro . „Preocuparea continua a Administratiei Fondului pentru Mediu…