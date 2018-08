Crescatorii de porci din judet stau de cateva saptamani pe baricade: pesta porcina pare ca se apropie de Iasi. In nu mai putin de 10 judete din tara s-au ucis sute de mii de porcii in ferme si gospodarii, in urma focarelor de pesta confirmate. Chiar daca cele in jur de 700 de focare au fost depistate in nord-vestul si sud-estul tarii, crescatorii de porci din Iasi sunt in alerta, si spera ca pesta sa nu ajuga si la noi, deoarece le-ar afecta serios (...)