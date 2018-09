Stiri pe aceeasi tema

- Pentru evitarea suspendarii din plata incepand cu data de 01.10.2018 a pensiilor de urmas, este obligatorie depunerea adeverintei de elev/student, la Casa Judeteana de Pensii Arges, la urmatoarele termene: 1) Pentru copiii care au varsta peste 16 ani si urmeaza o forma de invatamant (liceu zi/seral…

- Noua Lege a pensiilor: Schimbari importante in privinta acordarii pensiei de urmas. Proiectul noii Legi a pensiilor, pus recent in dezbatere publica, introduce o prestatie pentru sotul supravietuitor care nu opteaza pentru pensia de urmas. Acest ajutor acordat de stat este 25% din pensia sotului decedat…

- Beneficiarii de pensii de urmas, in varsta de peste 16 ani, sunt obligati ca la inceputul fiecarui nou an de studiu scolar universitar sa depuna adeverinta de scolarizare, conform prevederilor Legii 263 2010, anunta Casa Judeteana de Pensii Constanta.Adeverintele, datate dupa inceperea cursurilor din…

- De la 1 iulie 2018, pensia minima este de 640 de lei, punctul de pensie fiind de 1.100 de lei, scrie a1.ro. Acesta va crește in 3 etape, ajungand, in 2021, la 1.875 de lei. Pentru a putea ieși la pensie, este necesara o perioada de 15 ani de cotizare la sistemul de pensii. Cei pensionați inainte…

- Sotul supravietuitor care nu opteaza pentru o pensie de urmas, poate beneficia, pe langa pensia proprie, de un ajutor lunar de 25 la suta din pensia sotului decedat, daca durata casatoriei a fost mai mare de 10 ani, se arata in proiectul noii Legi a pensiilor, publicata in dezbatere publica de Ministerul…

- "Se introduc masteratul și doctoratul. Studiile universitare se calculeaza doar pe perioada normala de studii. La facultațile cu durata de patru ani nu se iau in calcul anii repetați. Se mențin prevederile la contractul de asigurare. Noua lege prevede tot 4 categorii de pensii. Unele au suferit modificari.…

- Casa Judeteana de Pensii Arges face cunoscut beneficiarilor sistemului public de pensii, urmatoarele: Incepand cu luna iulie 2018, plata pensiilor la domiciliul beneficiarilor va fi efectuata in perioada 1 –€ 15 ale lunii (in prezent, aceasta se efectueaza in perioada 14 –€ 28 ale lunii). Pentru pensionarii…