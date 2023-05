Stiri pe aceeasi tema

- Un sfat simplu, dar neprețuit. Un videoclip postat pe TikTok pentru femeile care locuiesc singure și se intorc acasa peste noapte a devenit viral, strangand peste 23 de milioane de vizualizari. Utilizatorul a impartașit un sfat șocant de siguranța cu urmaritorii ei.

- Pedeapsa maxima pentru un barbat din Targu Neamt pentru omor deosebit de grav. Antonio Arhip a fost gasit vinovat de uciderea fiicei sale de numai 5 ani si a fostei sotii si a primit inchisoare pe viata. Informatii si imagini care va pot afecta emotional!

- Ramona Olaru și Catalin Cazacu au avut o poveste de dragoste scurta, dar foarte intensa. S-au certat, s-au impacat, ba chiar s-au și logodit, semn ca doreau sa duca relația la un alt nivel. Dar n-a mers și, intr-un final, fiecare a luat-o pe un drum separat. Și se pare ca motociclistul este deja istorie…

- „Buna seara, Romania. Buna seara, București” va ramane „cartea de vizita” a Andreei Esca pentru totdeauna. A ajuns una dintre cele mai indragite și apreciate prezentatoare de știri de la noi din țara și mulți o percep ca pe un etalon in showbiz-ul romanesc. Nu mai este un secret pentru nimeni ca este…

- Rudel Obreja, fostul presedinte al Federatiei Romane de Box, a incetat din viata la varsta de 57 de ani, a anuntat, duminica, pe Facebook, presedintele Ligii Profesioniste de Box din Romania, Viorel Plosca.

- O femeie in varsta de 98 de ani a ajuns sa aiba peste 230 de stra-nepoți. Aceasta s-a casatorit pe cand era in adolescența și avea 16 ani. Partenerul sau de viața avea, atunci, 50 de ani. Acum, femeia a ajuns sa iși cunoasca stra-stra-stranepoata.

- Ramona Olaru s-a desparțit de Catalin Cazacu, dupa un an relație, timp in care au avut loc mai multe impacari și desparțiri. Asistenta de la „Neatza cu Razvan și Dani” are un nou iubit și nu s-a ferit sa arate schimbarile din viața ei. Relația cu Catalin Cazacu a ajuns la final, insa de data aceasta…

- TikTok a facut o modificare importanta setarilor si politicilor sale de utilizare, aducand o limita de screen time de 60 de minute pentru utilizatorii ce au varsta sub 18 ani. Daca adolescentii ating acel prag ei trebuie sa introduca o parola pentru a continua sa utilizeze aplicatia. Va exista totusi…