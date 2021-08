Totul despre fondul de reparații. Cine trebuie să îl plătească Fondul de reparații este valabil pentru cei care locuiesc la bloc. Afla chiar acum totul despre fondul de reparații, dar și cine trebuie sa il plateasca și ce reprezinta. Alaturi de fondul de rulment si fondul de reparatii a primit o reglementare proprie, fiind un fond extrem de important in ceea ce priveste activitatea curenta in cadrul asociatiilor de proprietari. Art. 71 alin. 2 din Legea 196/2018 prevede: „(2) Proprietarii membri ai asociatiei de proprietari au obligatia sa aprobe un fond de reparatii anual, necesar pentru repararea si imbunatatirea proprietatii comune”. Totul despre fondul… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Progresele inregistrate la nivel mondial in ceea ce priveste imbunatatirea activitatii fizice au stagnat, iar decesele asociate sedentarismului se mentin la peste cinci milioane pe an, conform unui nou studiu, informeaza DPA / PA Media joi. Niciun progres pentru imbunatatirea activitatii fizice a adolescentilor…

- Principalele obligații ale proprietarilor de apartamente. Amenzi pana la 10.000 de lei pentru cei care nu le respecta! Legea asociatiilor de proprietari prevede amenzi intre 200 de lei si 10.000 de lei pentru proprietarii de apartamente care nu isi indeplinesc obligatiile. Amenzile…

- Craiovenii care locuiesc la bloc vor fi obligați sa repare și sa zugraveasca fațadele blocurilor in care locuiesc. Sunt vizate cu precadere blocurile vechi care nu s-au inscris in proiectul pentru reabilitare pe fonduri europene.Proprietarii s-au trezit notificați și au la dispoziție șase luni ca sa…

- „Imprumuturile din luna iunie, impreuna cu cele 2,2 miliarde lei imprumutate ieri de Ministerul Finantelor Publice au ridicat datoria publica peste nivelul de 49,9% din PIB raportat de Guvern la finalul lunii aprilie. In aceste conditii, devine aplicabila prevederea legala de la art. 13, alin. 2, lit.…

- Fondul de Garantare a Asiguraților (FGA), care a fost numit recent administrator temporar la City Insurance, timp de 4 luni, a atenționat luni ca orice solicitare (cerere de deschidere dosar de dauna ori cereri de despagubiri) care vizeaza acest asigurator trebuie adresata direct acestei societați,…

- APA CANAL 2000 SA: Racordarea la reteaua de canalizare este obligatorie! Deversarea apelor menajere in retelele de canalizare pluviala si vidanjarea in zonele in care exista retea de canalizare sunt interzise! SC Apa Canal 2000 SA Pitesti atrage atentia utilizatorilor serviciului de alimentare cu apa…

- In aceasta saptamana peste 150 de polițiști au fost angrenați in acțiuni de verificare și control atat in fondul forestier cat și pe drumurile publice, fiind totodata efectuate 32 de controale pe drumurile publice dar și 3 controale in fondul forestier. Au fost aplicate 40 de sancțiuni contravenționale…

- – Peste 397 milioane euro sprijin acordat in contextul pandemiei de COVID-19 pentru 17 țari din UE (inclusiv Romania) și trei țari in curs de aderare– Aproape 87 milioane euro in urma catastrofelor naturale din Grecia și din Franța– Fondul de solidaritate al Uniunii Europene ar trebui simplificat și…