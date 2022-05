Stiri pe aceeasi tema

- Site-ul autorecenzare.insse.ro, dedicat Recensamantului populației și locuințelor, a fost indisponibil luni, 9 mai, timp de mai multe ore. La ora 16.50, site-ul a redevenit funcțional. Recensamantul online 2022 poate fi realizat pana pe 15 mai, iar romanii care nu completeaza formularul pana atunci…

- In Botosani, Brasov si Teleorman, pragul de 33,3- de auto-recenzati a fost atins, potrivit datelor transmise luni de Institutul National de Statistica. Presedintele INS declara la inceputul Recensamantului ca si-ar dori ca pragul de auto-recenzare sa fie de cel putin o treime din populatie, loc care…

- Romania a pierdut in ultimii 10 ani o treime din efectivele de porci din ferme și a ajuns astfel sa importe tot mai multa carne. Sunt concluzii care se desprind din rezultatele provizorii ale recensamantului general agricol.

- • Primarul Gutau a decis care sunt locurile special amenajate pentru autorecenzarea asistata in cadrul Recensamantului populatiei si locuintelor din Romania care se va derula in cursul acestui an. Trebuie menționat ca platforma de autorecenzare de pe site-ul www.recensamantromania.ro a devenit activa…

- Luni, 14 martie 2022, incepe autorecenzarea, prima etapa de colectare a datelor de la populație pentru Recensamantul Populației și Locuințelor (RPL 2021) care presupune, in premiera pentru Romania, doua aspecte: - autorecenzarea online- autorecenzarea online asistata (ARA), pentru indrumarea persoanelor…

- Primaria Municipiului Pitești primește cereri pentru recenzori! Se recruteaza: 14 recenzori pentru autorecenzarea asistata (ARA) din Pitești și 133 recenzori pentru colectarea datelor Recensamantului populației și locuințelor din Pitești. Procedura de recrutare a recenzorilor, in municipiul Pitești,…

- Primaria Municipiului Pitești informeaza asociațiile de proprietari ca, in scopul bunei organizari a Recensamantului populației și al locuințelor, desfașurat in perioada martie-iulie 2022, au obligația legala de a asigura numerotarea blocurilor de locuințe. Aceasta cerința se regasește la art. 10 lit.…

- Institutia Prefectului Bistrita-Nasaud, in colaborare cu Directia Regionala de Statistica Bistrita-Nasaud, a organizat in 9 februarie, la sediul Institutiei Prefectului, o sedinta de instruire privind asigurarea bunelor conditii de desfasurare a recensamantului populatiei si locuintelor din Romania…