Totul despre eliberarea antibioticelor în farmacii In contextul in care țara noastra ocupa locul 1 in Europa la consumul de antibiotice pentru ca romanii le iau, de multe ori, ca pe bomboane, Ministerul Sanatații vine cu o lege prin care incearca sa stopeze fenomenul. Citeste articolul mai departe pe adevarul.ro…

- Ministerul Sanatatii (MS) a stabilit o noua metodologie de eliberare a medicamentelor antibiotice si antifungice de uz sistemic, acestea urmand sa fie date de farmacii doar pe baza unei prescriptii medicale. Totodata, farmaciile vor fi obligate sa raporteze zilnic toate medicamentele din categoria…

- Regulile pentru prescrierea și eliberarea antibioticelor au fost serios inasprite. Beatrice Speteanu, farmacist și președinte al Asociației Farmaciilor Tradiționale și a Practicienilor, a adus in atenția publicului o serie de modificari semnificative ce au avut loc in domeniul prescripțiilor antibioticelor.…

- Care e adevarul despre ordinul care permite eliberarea de antibiotice fara rețete și la ce s-a gandit Ministerul Sanatații? Ministerul Sanatații a emis un ordin care prevede ca medicamentele din categoria antibiotice și antifungice de uz sistemic prescrise de catre medici pe rețete, altele decat prescripțiile…

- Ministerul Sanatații schimba felul in care se elibereaza medicamentele antibiotice și antifungice. De acum inainte, farmaciile vor putea elibera aceste medicamente doar daca exista o rețeta de la medic. In situații de urgența medicala, farmaciștii pot elibera o doza de urgența.Ministerul Sanatații…

- Ministerul Sanatații a impus farmaciilor o raportare speciala, in cazul antibioticelor, inclusiv datele de identificare ale pacienților carora li se elibereaza și ale medicilor prescriptori, pe un nou tip de prescripție.

