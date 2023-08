Stiri pe aceeasi tema

- Sarcina de a pierde in greutate este o adevarata provocare. Este una care te face sa incerci sa iți dai seama ce trebuie sa mananci, ce exerciții trebuie sa faci, dar și la ce obiceiuri ar trebui sa renunți. Așadar, iți dezvaluim in randurile de mai jos, o dieta care te ajuta sa slabești rapid […] The…

- In 2022, producția combinata a UE recoltata de moskmeloni, pepeni verzi, capșuni, piersici și nectarine a fost de 8,6 milioane de tone, ceea ce reprezinta o scadere de 6,3 % la nivel in 2021 (9,2 milioane de tone). Aceasta scadere s-a datorat scaderii producției de moskmeloni (-9,5 % in 2022) și de…

- Majoritatea romanilor obișnuiesc sa consume pepene verde in mod regulat in sezonul cald. Acest fruct ne ajuta sa ne racorim cand temperaturile de afara ating valori caniculare. Cu toate acestea, specialiștii din domeniul sanatații ne recomanda sa fim atenți la cantitatea pe care o consumam. Ce conține…

- Dieta cu pepene galben trebuie tinuta 5 zile, perioada in care veti slabi 5 kiligrame, daca urmati indicatiile de mai jos.Ziua 1•Micul dejun: o cana cu lapte, 30 grame fulgi de ovaz si o felie de pepene galben•Pranz: 2 rosii umplute cu orez si carne fiarta de pui•Cina: o salata mare de vegetale si o…

- Oarecum logic, alimentele gatite nu sunt o alegere potrivita pentru temperaturile caniculare.Astfel, alimentele recomandate in zilele fierbinți și, in general, pe timpul verii, sunt salatele verzi, laptele, untul si branzeturile cat mai puțin sarate, cerealele, fructele și legumele, potrivit jurnalderetete.Cele…

- Oarecum logic, alimentele gatite nu sunt o alegere potrivita pentru temperaturile caniculare.Astfel, alimentele recomandate in zilele fierbinți și, in general, pe timpul verii, sunt salatele verzi, laptele, untul si branzeturile cat mai puțin sarate, cerealele, fructele și legumele, potrivit jurnalderetete.Cele…

- Episodul 16 de la MediCOOL - Sezonul 4, din 3 iunie 2023. Doctorul Mihail Pautov expune o serie de alimente care te ajuta sa scazi in greutate, fara a fi parte a vreunei diete. Oțetul de mere și lamaia sunt doua dintre trucurile despre care vorbește doctorul.

- Dupa ce a slabit peste 60 de kilograme, toata lumea a fost curioasa sa afle ce dieta ține Teo Trandafir. Vedeta de la Kanal D ne-a povestit acum cateva luni, in paginile revistei VIVA!, cum reușește sa se mențina in forma dupa ce a scapat de kilogramele nedorite. Am aflat ca mananca foarte puțin și…