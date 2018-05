Curtea de Apel obliga Inspectia Judiciara sa o ancheteze pe Kovesi

Laura Codruta Kovesi va fi anchetata de Inspectia Judiciara, dupa ce Curtea de Apel Bucuresti a admis cererea omului de afaceri Sorin Strutinsky in acest sens. De asemenea, IJ va inspecta si modul in care SRI s-a implicat in dosarul in care acesta e judecat pentru fapte… [citeste mai departe]