- Vestea ca Valea Oltului se inchide o luna, pe timp de zi, a cazut ca un trasnet si pentru proprietarii de restaurante de pe DN7. Inchiderea circulatiei rutiere pe timp de zi, pe Valea Oltului, va afecta nu doar transportatorii, ci si proprietarii de restaurante si hoteluri din zona. In acest sens. Alianta…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat, luni, 8 iulie, ca, impreuna cu ministrul transporturilor, Sorin Grindeanu, analizeaza ca parte din lucrarile de pe Valea Oltului sa se faca pe timpul noptii, informeaza agenția News.ro. Incepand de azi, circulația pe DN7, intre Boița (Sibiu) și Brezoi „Valcea), este…

- Odata cu inchiderea temporara a circulației rutiere pe Valea Oltului, in compunerea și circulația trenurilor operate de CFR Calatori vor intervenii modificari, astfel ca va fi capacitate dubla de transport cu trenul pentru a suplini faptul ca nu se circula rutier, conform Pro Tv. Potrivit CFR Calatori,…

- Capacitatea de transport feroviar de pasageri, pe tronsonul Ramnicu Valcea - Sibiu, va fi adaptata, in perioada 8 iulie - 9 august 2024, in vederea preluarii cerintelor de trafic, ca urmare a derularii lucrarilor programate pe Valea Oltului, a anuntat, vineri, CFR Calatori, intr-un comunicat.

- In contextul in care circulatia rutiera pe tronsonul Ramnicu Valcea - Sibiu se va putea desfasura doar in timpul noptii sau pe rute ocolitoare, CFR Calatori a anuntat ca va creste capacitatea de transport pentru a prelua pasagerii afectati de inchiderea circulatiei pe Valea Oltului.

- Rute ocolitoare dupa ce se inchide Valea Oltului. Drumul dintre Valcea și Sibiu va dura cu 3,5 ore mai mult Rute ocolitoare dupa ce se inchide Valea Oltului: Un șofer va face intre Valcea și Sibiu, de exemplu, cu peste trei ore și jumatate mai mult decat de obicei. Valea Oltului va fi inchisa circulației,…

- Un accident rutier in care au fost implicate mai multe autovehicule a dus la blocarea traficului rutier pe Valea Oltului, intre Sibiu și Valcea, marți, 23 aprilie 2024. O persoana a fost transportata la spital.