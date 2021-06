Totul despre ciclonul de la Marea Neagră In carțile de meteorologie ciclonul este definit ca fiind un centru de presiune atmosferica scazuta, in care circulația aerului se face in jurul centrului in sensul invers acelor de ceasornic, in emisfera nordica. Ciclonul format deasupra Marii Negre a ajuns prima oara marți in zona Romaniei, și-a schimbat doua zile direcția și a revenit apoi, urmand sa mai ramana in zonele estice și sud-estice ale țarii pana duminica. Potrivit meteorologilor, acest ciclon nu reprezinta un fenomen excepțional fiindca cicloni se formeaza des in zona țarii noastre, dar nu sunt nici pe departe atat de severi precum… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

