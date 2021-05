Totul despre certificatul digital european pentru COVID-19 Uniunea Europeana a facut un pas important catre redeschiderea frontierelor sale interne pentru sezonul estival, ajungand la un consens asupra certificatului digital pentru COVID-19, care de la 1 iulie va permite titularilor acestuia sa prezinte autoritatilor printr-un document unic - in format fizic si digital - situatia lor privind vaccinarea, testarea sau o infectare anterioara, relateaza vineri agentia EFE intr-o descriere a documentului. Ce s-a convenit in cadrul Uniunii Europene? Negociatorii comunitari au convenit cum va fi folosit si care va fi formatul noului certificat,… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentul European și statele-membre s-au pus de acord, joi, in ce privește certificatul sanitar european Covid, al carui scop este acela de a facilita calatoriile in interioriul Uniunii Europene pe perioada pandemiei de coronavirus. Documentul, care se va numi „certificatul verde digital european”…

- Uniunea Europeana (UE) poarta discuții intense cu Statele Unite ale Americii (SUA) pe tema pașaportului de vaccinare anti-Covid-19. Mai exact, trebuie stabilite condițiile in care certificatul european de vaccinare anti-COVID-19 va fi folosit și in SUA. „Suntem in contact cu SUA privind certificatul…

- Țarile balcanice care nu fac parte din blocul comunitar vor primi un ajutor in lupta impotriva coronavirusului din partea Uniunii Europene, relateaza DPA, citata de Agerpres . Uniunea Europeana va trimite 651.000 de doze de vaccin impotriva COVID-19 catre șase tarile balcanice: Serbia, Muntenegru, Albania,…

- Lagarde a subliniat ca cresterea economica a UE va fi ”foarte rapida” in semestrul al doilea. Potrivit celor mai recente previziuni economice ale Fondului Monetar International (FMI), economia UE va avansa cu 4,4% in 2021, un ritm aproximativ similar cu cel al economiilor dezvoltate, dar cu mult in…

- Joi seara, europenii i-au intins covorul roșu lui Joe Biden. Este pentru prima oara – de la Barack Obama in 2009 – cand un președinte american este convocat la o reuniune la cel mai inalt nivel a celor 27 membri ai Uniunii Europene. Din pacate, pandemia de Covid-19 a obligat la o reuniune in regim […]…

- Statele membre ale Uniunii Europene au inregistrat anul trecut, din cauza pandemiei, pierderi uriașe la nivelul turismului, de la o scadere cu 48% a sosirilor internaționale in Austria și pana la 84% in Cipru, atrage atenția europarlamentarul USR PLUS Vlad Gheorghe , care citeaza un studiu solicitat…

- Cancelarul austriac a acuzat vineri anumite state membre ale Uniunii Europene (UE), fara a le numi, ca au negociat in culise ”contracte” cu laboratoarele. Asta a dus la o repartizare inechitabila a vaccinurilor anti-COVID-19 intre tari, potrivit Agerpres. ”Exista indicii potrivit carora ar exista o…

- Escrocii au vrut sa vanda 400 de milioane de doze de vaccin COVID, valorand circa 3 miliarde de euro, unor tari membre ale Uniunii Europene, au dezvaluit doi oficiali europeni, potrivit Reuters. Oficialii europeni ilustreaza modul in care infractorii incearca sa faca profit de pe urma crizei de vaccinuri.…