Totul despre certificatul de călătorie Covid-19. Cum va funcționa Certificatul de calatorie COVID-19, care ar trebui sa intre in vigoare de la 1 iulie, va demonstra daca ai fost vaccinat, testat sau ai avut boala. Uniunea Europeana a facut recent un pas decisiv pentru reluarea calatoriilor intre țari in aceasta vara, dupa ce Consiliul și Comisia Europeana au semnat un acord in ceea ce privește certificatele digitale COVID ale UE, scrie Politico . Permisele vor certifica daca oamenii care calatoresc au fost vaccinați, testați sau au dobandit anticorpi in urma infectarii cu coronavirus și, cel puțin teoretic, vor face calatoriile mai sigure in blocul comunitar.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

