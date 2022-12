Stiri pe aceeasi tema

- Franța - Maroc 2-0 | Franța s-a calificat in finala Campionatului Mondial și poate fi doar a 3-a naționala din istorie care triumfa de doua ori la rand la CM. Ce meciuri au mai ramas de jucat in Qatar:17 decembrie, ora 17 - Finala mica, pentru locul 3: Croația - Maroc18 decembrie, ora 17 - Finala mare:…

- Selectionata Argentinei s a calificat in finala mare a Campionatului Mondial de fotbal din Qatar, dupa ce a invins Croatia in aceasta seara in semifinala, scor 3 0.Cu un Messi magic, Argentina nu i a dat nicio sansa Croatiei, golurile fiind marcate de Messi 34 din penalty si J. Alvarez 39, 69 .In finala,…

- CM 2022. Programul semifinalelor Campionatului Mondial din Qatar. Cand și unde se joaca meciurile care vor decide finalistele Semifinalele Campionatului Mondial de fotbal din Qatar se vor desfașura marți și miercuri, dupa cateva zile de pauza pentru fiecare echipa calificata din sferturi. Croatia va…

- Argentina - Croația și Maroc - Franța! Așa arata semifinalele Campionatului Mondial de Fotbal, ediția din 2022! Marți avem duelul dintre naționalele lui Messi și Modrici, in timp ce miercuri Hakimi incearca sa-i faca fața colegului Mbappe! Ambele dueluri sunt programate pentru ora 21:00 Inainte de accesul…

- Semifinalele Campionatului Mondial din Qatar sunt stabilite, dupa incheierea ultimului „sfert”, Anglia - Franța 1-2. Argentina lui Lionel Messi infrunta Croația, vicecampioana din urma cu 4 ani, in timp ce campioana mondiala en-titre se pregatește pentru duelul cu surpriza Maroc. ...

- Federația Moldoveneasca de Fotbal anunța ca astazi incep sferturile de finala ale Campionatului Mondial din Qatar 2022. In competiție au ramas doar opt echipe: Anglia, Argentina, Brazilia, Croația, Franța, Maroc, Țarile de Jos și Portugalia.

- S-au stabilit sferturile de finala ale Campionatului Mondial de Fotbal. Croația va intalni Brazilia, iar Olanda pe Argentina, vineri, in timp ce sambata se vor juca partidele Maroc – Portugalia și Anglia -Franța. Citește și: UN NOU SCANDAL ZGUDUIE MINISTERUL TRANSPORTURILOR: Soferi profesionisti, pregatiti…