Totul despre andropauză Menopauza masculina este termenul folosit frecvent pentru andropauza și reprezinta o serie de modificari produse de nivelul scazut al hormonilor masculini. Același grup de simptome este cunoscut și ca deficit de testosteron, deficiența androgenica și hipogonadism cu debut tardiv. Andropauza implica o scadere a producției de testosteron la barbații care au depașit varsta de 50 de ani. Aceasta scadere a nivelului de testosteron este adesea asociata cu hipogonadismul, o afecțiune medicala distincta care poate sa apara din cauza unor leziuni sau infecții. Menopauza masculina difera de menopauza feminina… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

