Alergiile de primavara sunt de cele mai multe ori cauzate de polen. Statisticile arata ca 20% din populatie este afectata de rinita alergica, 6% are cel putin o alergie alimentara, iar aproape 20% au dermatite atopice la un moment dat. Alergiile reprezinta reactii ale sistemului imunitar al organismului la substante inofensive in mod normal, precum...