- Politistii Sectiei 2 Politie au identificat un tanar de 17 ani, din Galati, banuit de savarsirea infractiunii de talharie calificata. Din cercetari a reiesit ca, in data de 23 martie 2018, in jurul orei 13:30, acesta ar fi patruns intr-un apartament al unui bloc de pe strada Lebedei, profitand de faptul…

- In urma cu puțin timp a avut loc o adevarata tragedie in Sarasau, soldata cu o persoana decedata și alte doua minore ranite. Din primele informații am aflat ca locul accidentului a fost pe Dealul Padurii din Sarasau, unde remorca și tractorul s-ar fi rasturnat, astfel o femeie respectiv doua copile…

- O femeie in varsta de 43 de ani si un copil de 11 ani, ambii din Bucuresti, au fost raniti duminica, dupa ce au cazut pe traseul Jepii Mici din Masivul Bucegi, salvamontistii urmand sa-i...

- La data de 26 aprilie a.c., politistii Sectiei 5 Politie Cluj-Napoca, în urma probatoriului administrat, au dispus retinerea pentru 24 de ore a unei femei de 29 de ani din minicipiul Cluj-Napoca, judetul Cluj, care este cercetata pentru comiterea de furturi din locuinta prin metoda „Buna…

- Mai multe familii care locuiesc intr-o casa de pe strada Dogariei din Galati au trait astazi momente de groaza, dupa ce imobilul a luat foc, cel mai probabil de la un scurtcircuit la o instalatie electrica improvizata.

- Un accident de circulație a avut loc marți, in jurul orei 12, pe DN 1 F (E81) la intrarea in localitatea Sutor. Un sofer in varsta de 35 de ani, din Zalau, conducea autoutilitara pe drumul menționat, deplasandu-se catre Zalau, iar la un moment dat acestuia i s-a facut rau la volan. Intrand in stare…

- Femeile... de cele mai multe ori sunt asociate cu blândetea, bunatatea, docilitatea, poate chiar si cu supunerea. Însa, nu toate nativele se pot bucura de astfel de calitati.

- Un accident rutier, soldat cu moartea unei persoane, a avut loc, vineri dupa-amiaza, în localitatea salajeana Fildu de Jos.Potrivit primelor informații, accidentul a fost provocat de neatenția unui șofer de 37 de ani, din județul Cluj, care ar fi efectuat o manevra de mers înapoi…