- Numarul persoanelor care au parasit Ucraina de la inceperea invaziei militare ruse a depasit 2,5 milioane, a anuntat vineri Inaltul Comisariat al ONU pentru Refugiati (UNHCR), informeaza Agerpres.Potrivit datelor ONU, peste 1,5 milioane de oameni au plecat din Ucraina spre Polonia, aproximativ 225.000…

- Orban a mentionat ca a sustinut inca din anii '90 intrarea Romaniei in NATO si in Uniunea Europeana si a aratat ca pe tot Flancul Estic Alianta a desfasurat trupe in scop defensiv.„Bine ca am ajuns in Uniunea Europeana si in NATO. Daca nu eram in NATO, astazi eram si noi in bataia rachetelor agresiunii…

- Kamala Harris vine in Romania pentru prima data in calitate de vicepreședinte al Americii. Al doilea om al Statelor Unite se afla intr-un scurt turneu de cateva zile in Europa de Est in contextul razboiului din Ucraina. Joi, Harris a fost in Polonia unde s-a intalnit cu președintele Andrzej Duda, iar…

- Vicepresedintele american Kamala Harris se va afla, vineri, la Bucuresti, unde se va intalni cu presedintele Klaus Iohannis, pentru discutii tete-a-tete si declaratii de presa comune. Kamala Harris ajunge in Romania dupa o vizita facuta in Polonia. De asemenea, si premierul Nicolae Ciuca va fi prezent…

- Vicepreședintele Statelor Unite vine in Romania ca sa transmita un mesaj de solidaritate cu aliații de pe flancul estic, a declarat luni purtatoarea de cuvant a Casei Albe, Jen Psaki, in condițiile in care Kamala Harris este așteptata in Romania și Polonia in perioada 9-11 martie. Kamala Harris „va…

- The Hill citeaza surse de la Casa Alba și anunța ca vicepreședintele Statelor Unite, Kamala Harris, va veni in vizita in Romania și Polonia saptamana viitoare, in contextul invaziei rusești in Ucraina. Vizita ar urma sa dureze doua zile, incepand de miercurea-joia viitoare, conform surselor citate.…

- Kamala Harris, vicepreședintele SUA, vine in Romania, in contextul interventiei militare ruse in Ucraina. Potrivit unor surse de la Casa Alba, Kamala Harris, vicepreședintele Statelor Unite ale Americii va face o vizita, saptamana viitoare, in Polonia si Romania, pentru a demonstra solidaritatea cu…

- Presedintia SUA discuta „activ” despre posibilitatea unei vizite a vicepresedintelui Kamala Harris in Polonia si Romania, pentru a arata solidaritatea cu aliatii din Europa de Est in contextul razboiului din Ucraina, potrivit unor surse de la Washington citate de publicația americana The Hill.