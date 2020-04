"Totul depinde de execuţia bugetară" "Totul depinde de executia bugetara" Florin Cîțu. Foto: gov.ro. Ministrul finantelor, Florin Cîtu, vorbeste pentru prima data de posibilitatea de a nu se majora pensiile în septembrie la nivelul prevazut. Totul depinde de cum va fi executia bugetara, a precizat el miercuri seara la Realiltatea Plus.

Florin Cîtu: "Nu se taie salarii, nu se taie pensii. Anul acesta au crescut salariile în sectorul bugetar, deci nu se discuta de taieri. Despre pensii, va dau acelasi raspuns pe care l-am dat de fiecare data. Sunt doua… Citeste articolul mai departe pe romania-actualitati.ro…

Sursa articol si foto: romania-actualitati.ro

