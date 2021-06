Stiri pe aceeasi tema

- Aniversare sarbatorita prin…munca de Marina Baboi! De altfel, o obisnuinta pentru sprintera numarul 1 a Romaniei, pe care data de 4 iunie o gaseste, in ultimii 5 ani, mereu pe pista, fie la Internationalele Romaniei, fie, ca acum, la Nationale. Bineinteles, a venit si cadoul, pe care Marina si l-a oferit…

- CARAȘ-SEVERIN – La sfarșitul saptamanii trecute a avut loc Campionatul Național I.K.U., la Timișoara, unde sportivii de la Sport Star Anina au reușit sa se claseze de mai multe ori pe podium! Iulia Miron a devenit dubla campioana naționala la kumite, atat in proba de kumite ippon, cat și in cea de kumite…

- Sentimente amestecate pentru Marina Baboi, dupa prima competitie a sezonului in aer liber, etapa 1 a Campionatului National de seniori de la Pitesti. Prima aparitie oficiala ar fi trebuit sa fie si un reper important pentru pregatirea participarii la Campionatul European U23 din luna iulie, din Norvegia,…

- FOTO: aiudeanca Bianca Valc (CSȘ Blaj), campioana naționala pentru a doua oara, in nicio luna Talentata atleta Bianca Ioana Valc, sportiva originara din Aiud, legitimata la CSȘ Blaj, a reușit o performanța de excepție, devenind, in mai puțin de o luna de doua ori campioana naționala! Ultima medalie…

- Un nou titlu național in contul atletismului bacauan in 2021. Duminica trecuta, la Timișoara, Adelina Elena Panaet a cucerit aurul in proba de 10.000 m feminin la Campionatul Național pentru Seniori. Sportiva antrenata de Cristina Alexe la CS Știința Bacau a terminat cursa cu timpul de 32 de minute,…

- • HC Buzau – Dinamo București, astazi, de la ora 18.25, in direct pe TVR 1 Liga Naționala de handbal masculin ajunge, in premiera, la Cluj Napoca! Incepand de astazi și pana duminica inclusiv, Federația a programat in salile ,,Horia Damian” și ,,Babes Bolyai” patru etape, 21-24, competiția trecand,…

- Alexia Turcu de la CSS Carei ne face sa fim mandri de școala careiana de atletism! Este dubla campioana naționala la aruncarea discului și aruncarea suliței – Campionatul național de atletism categoria ,,copii 2,, din data de 2 aprilie 2021 de la Arad. Daca la Campionatul National de copii, sala București…

- Aiudeanca Bianca Valc (CSȘ Blaj) – campioana nationala in proba de 1.500 de metri la copii 1 Aiudeanca Bianca Valc, sportiva legitimata la CSS Blaj, unde este antrenata de Ioana Bozdog, a devenit campioana nationala in proba de 1.500 de metri la copii 1. La Campionatul National de Atletism pentru copii…