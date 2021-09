Totu-i perfect și la handbal! SCM Craiova a luat toate punctele la Deva Zis și facut! Handbalistele de la SCM Craiova și-au propus victoria la Deva in acest weekend, iar acest lucru s-a și intamplat. Fetele pregatite de Bogdan Burcea au invins formația proaspat promovata din Deva, scor 23-20, dupa un joc controlat, in care s-au instalat la conducere inca din primele minute. Acesta a fost al doilea succes in campionat pentru „leoaice“. Chiar daca diferența dintre cele doua combatante s-a menținut undeva pe la doua, trei sau patru goluri, in permanența oltencele s-au aflat la conducere. La finele primelor 30 de minute, SCM conducea cu doua goluri, scor 13-11. La reluare,… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

