- Liverpool a pus capat unei serii de cinci meciuri fara victorie in Premier League, joi seara, pe terenul lui Tottenham, invingand cu 3-1 echipa portughezului Jose Mourinho, potrivit Mediafax. Gazdele au deschis scorul prin Song Heung-Min, insa reușita a fost anulata pe motiv de offside, dupa…

- Croatul Ante Aralica, 24 de ani, 1,90m, a semnat un contract valabil pe o perioada de doi ani și jumatate cu Hermannstadt, din postura de jucator liber de contract. Aralica evolueaza pe postul de varf de atac și este cotat pe siteurile de specialitate cu suma 300.000 euro. ...

- Marine va primi vizita echipei lui Jose Mourinho in turul 3 din FA Cup, duminica, de la ora 19:00, iar micuța formație din a 8-a divizie engleza pregatește fiecare detaliu al intalnirii cu locul 4 din Premier League, Tottenham. ...

- Tottenham Hotspur s-a calificat in finala Cupei Ligii engleze de fotbal, dupa ce a invins formatia de esalon secund Brentford cu scorul de 2-0, marti, in prima semifinala a competitiei. Echipa antrenata de Jose Mourinho s-a impus prin golurile marcate de Moussa Sissoko (12) si Heung-min…

- Partida dintre Tottenham și Fulham, din etapa cu numarul 16 de Premier League, a fost amanata din cauza unui focar de coronavirus aparut in tabara oaspeților. Jose Mourinho (57 de ani) a fost dezamagit de modul in care Federația engleza a gestionat situația. Tottenham și Fulham ar fi trebuit sa se infrunte…

- Clubul francez de fotbal Paris Saint-Germain a oficializat, marti, prin intermediul unui comunicat, despartirea de antrenorul german Thomas Tuchel, aflat în functie din iulie 2018, fara a numi deocamdata un succesor, care ar trebui sa fie argentinianul Mauricio Pochettino, transmite AFP.''Dupa…

- Antrenorul echipei Tottenham, Jose Mourinho, considera ca este tratat diferit de arbitri, fata de alti tehniceni din Premier League, cum ar fi Jurgen Klopp (Liverpool) si Pep Guardiola (Manchester City), potrivit news.ro.Formatia Liverpool a invins, miercuri seara, pe teren propriu, cu scorul de…

- Jose Mourinho (57 de ani), antrenorul lui Tottenham, era foarte suparat ca a pierdut primul meci in campionat dupa 94 de zile, 1-2 cu Liverpool, cedandu-le „cormoranilor” locul de lider in Premier League. Dupa 11 etape și 94 de zile de invincibilitate in Premier League, Tottenham a pierdut in sfarșit.…