Clubul Tottenham Hotspur a anuntat ca Antonio Conte nu mai este antrenorul echipei engleze, despartirea producandu-se de comun acord cu tehnicianul.

“Am reusit calificarea in Liga Campionilor in primul sezon al lui Antonio la club. Ii multumim lui Antonio pentru contributia sa si ii uram succes in viitor”, se mentioneaza pe site-ul clubului.

