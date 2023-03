Stiri pe aceeasi tema

- Bayern Munchen, AC Milan, Chelsea și Benfica sunt primele formații calificate in sferturile de finala din Liga Campionilor. Celelalte 4 locuri vor fi ocupante saptamana viitoare. Finala actualei ediții de Liga Campionilor este programata pe 10 iunie 2023, la Istanbul, pe stadionul Olimpic Ataturk.…

- Portarul roman Ciprian Tatarusanu nu a fost trecut de AC Milan pe lista UEFA pentru meciul de miercuri cu Tottenham Hotspur din returul optimilor de finala ale Ligii Campionilor. Refacut dupa o accidentare, Mike Maignan a fost inclus din nou de AC Milan pe lista pentru cea mai mare competitie europeana…

- AC Milan, cu portarul roman Ciprian Tatarusanu titular, a invins-o cu 1-0 in deplasare pe Monza, sambata, in etapa a 23-a din Serie A, potrivit Agerpres.Golul a fost marcat de Junior Messias in minutul 31. Campioana en titre din Serie A a aratat ca a trecut peste o perioada slaba si a reusit a treia…

- Formatia AC Milan, cu portarul Ciprian Tatarusanu integralist, a invins, marti, pe teren propriu, cu scorul de 1-0, echipa Tottenham Hotspur, in prima mansa a optimilor de finala ale Ligii Campionilor, informeaza news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Ciprian Tatarușanu (37 de ani) va fi in formula de start și in turul cu Tottenham Hotspurs, dar probabil ca in manșa a doua, la Londra, va apara Mike Maignan, indisponibil la AC Milan de mai bine de cinci luni. Din sezonul 2018-2019, ultimul la FC Nantes, n-a mai aparat Ciprian Tatarușanu in atat de…

- Dinamo reia lupta pentru calificarea in play-off-ul pentru sferturile de finala ale Ligii Campionilor și va juca astazi cu Porto, ultima clasata din grupa. FC Porto - Dinamo se joaca astazi, de la ora 21:45, meciul fiind liveTEXT pe GSP.ro și transmis la TV de Digi Sport, Orange Sport, Prima Sport.…

- Antonio Conte (53 de ani), managerul lui Tottenham, s-a internat de urgența in spital, la Londra, cu colecistita. Italianul va lipsi duminica de pe banca la meciul de acasa cu Manchester City. Pana la „optimile” Ligii Campionilor mai sunt doua saptamani. Antonio Conte are probleme la Londra. Deocamdata…