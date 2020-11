Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat de 70 de ani din județul Botoșani a murit in timpul unui incendiu. El nu a mai putut parasi locuința in flacari, iar pompierii l-au gasit decedat. Incidentul a avut loc duminica seara, anunța MEDIAFAX.Potrivit ISU Botoșani, un barbat in varsta de 70 ani, din satul Ionașeni, comuna…

- Potrivit primelor informații, in jurul orei 20.05, un conducator de 41 de ani, din județul Timișoara, care se deplasa pe DN1E60, in interiorul localitații Copaceni, ar fi lovit un pieton angajat in traversarea parții carosabile.In urma impactului, pietonul ar fi fost proiectat pe partea carosabila,…

- ​Formatia Arsenal Londra a învins, duminica seara, în deplasare, cu scorul de 1-0, echipa Manchester United, într-un meci din etapa a saptea a campionatului Angliei.Golul a fost marcat de Aubameyang, în minutul 69, din penalti, potrivit News.ro.\uD835\uDDD5\uD835\uDDDC\uD835\uDDDA.…

- Președintele PRO Romania, Victor Ponta, a spus, duminica seara, la Romania TV, ca țara va intra in lockdown, dupa Sfantul Ion, dar ;i c[ nu intra la guvernare cu USR."Parca suntem copii din aia mici, de ne pacalește. Nu are de unde sa ia bani anul viitor. Nu vedem bugetul inainte de 6 decembrie.…

- Președintele Tribunalului Sibiu are Covid 19. El este asimptomatic și a aflat ca este infectat dupa ce s-a decis testarea tuturor angajaților de la Tribunalul și Judecatoria Sibiu. Președintele s-a izolat la domiciliu și iși desfașoara activitatea profesionala online, anunța MEDIAFAX.Dupa…

- Meciul Poli Iasi – FC Viitorul, contand pentru etapa a noua a Ligii I, nu a inceput la ora 18.00, conform programului, din cauza unor probleme la instalatia de nocturna a stadionului din Iasi.“A facut o flama la un stalp si incercam acum sa rezolvam sa avem macar 75 la suta din capacitatea…

- Formatia Manchester City a invins, sambata, in deplasare, cu scorul de 1-0, echipa Sheffield United, intr-un meci din etapa a saptea a campionatului Angliei.Golul a fost marcat de Walker, in minutul 28. Nicușor Dan anunța controale masive la terase: 'Acolo o sa intervenim in forța'…

- In etapa a doua din campionatul Angliei, incheiata, luni, s-au marcat 44 de goluri, un record de la infiintarea competitiei, in 1992, potrivit news.ro.Au avut loc trei meciuri in care s-au marcat sapte goluri: Everton - West Bromwich (5-2), Leeds - Fulham (4-3) si Southampton - Tottenham (2-5),…