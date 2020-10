Stiri pe aceeasi tema

- Tottenham Hotspur a fost tinuta in sah acasa de alta echipa londoneza, West Ham United, scor 3-3, dupa ce gazdele conduceau cu 3-0 in minutul 82, meciul disputandu-se duminica in etapa a 5-a a campionatului de fotbal al Angliei. Tottenham s-a desprins la trei goluri inca din minutul 16.…

- Tottenham și West Ham sunt protagonistele unui meci incredibil in Premier League. Cele doua formații au remizat, 3-3, golurile oaspeților venind in ultimele 15 minute de joc! Tottenham a inceput ca din tun meciul de pe teren propriu cu West Ham. In minutul 16 era deja 3-0, dupa ce Heung-Min Son a deschis…

- Manchester United și Tottenham se intalnesc astazi, de la ora 18:30, in cel mai tare meci al etapei cu numarul 4 din Premier League. Partida e in direct pe Eurosport 1 și liveTEXT pe GSP.ro. Programul și rezultatele etapei #4 din Premier League live de la 18:30 » Man. United - Tottenham Click AICI…

- Manchester United - Tottenham se joaca duminica, de la 18:30, in derby-ul rundei a 4-a din Premier League. Jose Mourinho revine astfel pe Old Trafford pentru a-și infrunta fosta echipa. Man. United vine dupa trei victorii consecutive, dar doar una a fost inregistrata in campionat. ...

- FC Liverpool, detinatoarea titlului, s-a impus cu scorul de 2-0 pe terenul formatiei Chelsea Londra, duminica, într-o partida contând pentru etapa a doua a campionatului Angliei, informeaza Agerpres.Sadio Mane a marcat ambele goluri ale "cormoranilor", în minutele 50…

- Tottenham a inceput discuțiile cu Real Madrid in privința unui imprumut a lui Gareth Bale (31 de ani) la echipa antrenata de Jose Mourinho (57 de ani). Galezul s-ar putea intoarce la clubul de la care s-a transferat in capitala Spaniei in 2013. Se pare ca lucrurile nu sunt tocmai ușoare in privința…

- „Pentru ce te-a mai oprit politia acum, Calin? Pentru un control de rutina? Sa… nimic asa, sa aiba senzatia ca-si ia leafa. Si nu l-ai intrebat pe ala de la controlul de rutina: „Domle, ati iesit din tura de la domnul Pian?”. Dar… ma rog… miliatianul, ce sa vedeti? Avea masca sau nu? Nu, n-avea.…