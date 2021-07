Toți suntem dușmanii poporului! Iohannis a descoperit cine sunt dușmanii poporului. Toți cei care nu vor sa solidarizeze impotriva pandemiei. Sa solidarizam cu cine? Și cum s-o facem? Din vorbe, așa cum o face el? Bunaoara, eu am incercat sa fiu solidar cu spitalul din Lețcani. Apoi cu alte spitale, la fel de goale și la fel de vizitate […] The post Toți suntem dușmanii poporului! first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

