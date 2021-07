Toti suntem aici: Momente emotionante la mormantul tanarului mort in explozia de la Petromidia. Ar fi implinit 32 de ani. Cum l-au sarbatorit prietenii

Stiri pe aceeasi tema

- In aceasta noapte, Olesea Atanasiu, sotia lui Iulian Atanasiu, tanarul mort in tragicul eveniment de la Petromidia din data de 2 iulie, a facut o noua postare, de o rara sensibilitate. Mergand pe ideea, care o macina, de Vaduva la 32 de ani, tanara ea se adreseaza cuiva, oricui.Iar prietenii, cei care…

- Femeia iși exprima durerea pe contul de Facebook „Ziua e bine, e mai liniște in suflet, sunt mulți oameni in jur, toata lumea vorbește, e acel furnicar de care nici gandurile nu ți le auzi, ziua o pot numi un fel de „amortizor al durerii”… Daaaaar pedeapsa vine noaptea. Cica noaptea ar trebui sa fie…

- In aceasta dimineata, in jurul orei 04.00, sotia lui Iulian Atanasiu, tanarul mort in deflagratia de la Petromidia, de vineri de la pranz a scris pe contul sau de Facebook, drama prin care traieste. Nu vrem sa intervenim in cniun fel ae text si il redam in continuare asa cum este pe constul sau de socializare:…

- Sotia lui Iulian Atanasiu, tanarul decedat ieri in tragedia de la Petromidia, angajata si ea tot acolo, a gasit puterea de a scrie, azi noapte, in jurul orelor 22.00, cateva cuvinte pe contul sau de Facebook, la aflarea tristei vesti. Redam mai jos, integral, postarea "Citez "In clipa in care ne nastem,…

- Ministrul Mediului, Barna Tanczos, le-a dispus comisarilor de mediu, in urma exploziei de la Petromidia, sa verifice modul in care Rompetrol Rafinare a respectat reglementarile de mediu si sa ia toate masurile legale care se impun, in contextul in care este vorba despre o instalatie reglementata…

- Actiunile Rompetrol Rafinare se tranzactionau vineri, la ora 13:32, cu 0,0505 de lei, in scadere cu 0,98% fata de pretul de deschidere, potrivit datelor Bursei de Valori Bucuresti. Conform BVB, pretul de deschidere a fost de 0,0505 lei/actiune, pretul maxim de 0,0505 lei/actiune, pretul minim…

