Toți șoferii cu mașini pe benzină primesc o lovitură. Ce vor găsi la pompe Faptul ca romanii au stat acasa in starea de urgența s-a vazut bine la pompa, in stațiile de carburanți. In marile orașe, oamenii evita sa circule cu mijloacele de transport in comun și in prezent, așa ca economia are de suferit din cauza pandemiei. Peste toate se adauga și o creștere a prețurilor la benzina. […] The post Toți șoferii cu mașini pe benzina primesc o lovitura. Ce vor gasi la pompe appeared first on IMPACT . Citeste articolul mai departe pe playtech.ro…

Sursa articol si foto: playtech.ro

Stiri pe aceeasi tema

