Toți românii vor primi cărți de identitate electronice începând cu 1 ianuarie 2024 Incepand cu 1 ianuarie 2024, buletinele clasice vor deveni istorie in Romania, odata cu implementarea noilor carți de identitate electronice . Aceste carduri electronice vor avea dimensiunea unui card bancar și vor include un cip special destinat stocarii datelor personale ale cetațenilor. Informațiile incluse vor cuprinde numele, fotografia, data nașterii, codul numeric personal și doua amprente digitale, oferind un nivel sporit de securitate și autentificare. Toți cetațenii romani, indiferent de locul de domiciliu, vor primi automat aceste noi carți electronice de identitate in momentul in care… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

