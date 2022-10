Toți românii vor avea garantat un cont, fără comisioane financiare Toți romanii sa aiba garantat un cont bancar fara comisioane, prevede un proiect de lege pentru cresterea incluziunii financiare. Proiectul a fost semnat de peste 100 de parlamentari. „Cu un cont și un card poți avea acces la servicii mai bune și produse mai ieftine”, a transmis deputatul PNL, George Tuta, unul dintre inițiatorii proiectului. […] The post Toți romanii vor avea garantat un cont, fara comisioane financiare appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

